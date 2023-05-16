ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.

В Telegram ЦРУ разместило пропагандистское видео на русском языке.

«ЦРУ впервые устанавливает присутствие в Telegram — чтобы связаться с теми, кто чувствует себя обязанным взаимодействовать с ЦРУ, и убедиться, что они знают, как сделать это максимально безопасно», — говорится в сообщении.

В апреле телеканал Fox News сообщал, что ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через социальные сети.

В ноябре заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил о планах вербовать недовольных спецоперацией на Украине россиян.