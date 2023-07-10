«Киев усилил работу по вербовке»: МО РФ сообщило об уничтожении более 4,8 тысячи иностранных наёмников ВСУ с начала СВО

Российские войска с начала СВО уничтожили по меньшей мере 4845 иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ. На данный момент в рядах ВСУ действуют 2029 «солдат удачи», а всего с 24 февраля 2022 года на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наёмников из 84 государств. При этом киевский режим из-за катастрофических потерь активизировал вербовку наёмников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, отметили в оборонном ведомстве. Согласно сводке МО РФ от 10 июля, только на Донецком направлении в ходе отражения атак российскими подразделениями уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

Минобороны РФ сообщило, что киевский режим усилил работу по вербовке наёмников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Это связано со срывом очередной волны мобилизации на Украине и делается для сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ.

«Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наёмников из 84 государств. Наибольшее количество наёмников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесённых потерь динамика их прибытия резко сократилась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (более 900 человек), Грузии (свыше 800 человек), Великобритании и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), а также из Франции и из подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наёмников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников», — заявили в МО РФ.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что киевский режим использует иностранных наёмников как «пушечное мясо»: «Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остаётся только один выбор — сбежать с Украины или погибнуть».

Ситуация в зоне СВО

Украинские войска продолжают предпринимать безуспешные попытки наступления в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, на Донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населённых пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка (ДНР). В ходе боёв уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, один танк и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 21, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка, Торское (ДНР) и Кузьмино (ЛНР). При этом отражены атаки ВСУ возле н. п. Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). Потери войск киевского режима составили до 85 бойцов, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены атаки возле н. п. Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область). Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы неподалёку от н. п. Приютное (Запорожская область).

На Запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Луговское (Запорожская область).

Общие потери ВСК на этих двух направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении успешно отражены атаки и пресечена деятельность украинских ДРГ в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР). Авиация и артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ возле н. п. Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка (Харьковская область). Уничтожено более 65 украинских боевиков, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Херсонском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Также на russian.rt.com «Очень хочу домой, но кому я там нужен»: RT пообщался с ожидающими обмена пленными азовцами

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах.

Наряду с этим был поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехова, склады боеприпасов украинской объединённой группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Николаева и Краматорска, склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ возле Торецка.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области, ДНР и ЛНР. Также было перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200.

Ранее начальник Главного штаба ВКС России Виктор Афзалов доложил командующему объединённой группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову о том, что силы ПВО и средства РЭБ предотвратили попытку киевского режима нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях. По его словам, украинские войска использовали зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант.