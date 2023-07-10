Узнать больше

Военная хроника: ВСУ перегруппировались и начали новое наступление на Запорожском фронте

Короткая ссылка
Спустя пару дней затишья ВСУ перегруппировались и начали новое наступление в районе Работина на Запорожском фронте. Подразделения ВС России отбили вторую волну, противник откатился на исходные рубежи и активно подтягивает резерв, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ перегруппировались и начали новое наступление на Запорожском фронте
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Сейчас на некоторых участках фиксируется активность польских танков PT-91 Twardy, что косвенно свидетельствует об отправке в атаку тактических резервов, это говорит о том, что ВСУ несут тяжелейшие потери и вынуждены поддерживать наступление силами, которые изначально готовили для прорыва.

Вместе с этим по резервам украинской армии под Ореховом и за ним российские военные активно работают высокоточным вооружением, применяя ФАБ-250/500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), термобарические реактивные снаряды 9М55С и высокоточные снаряды 9М542 к РСЗО «Смерч», а также самоходные пушки «Пион» калибра 203 мм.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить