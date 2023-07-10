Военная хроника: ВСУ перегруппировались и начали новое наступление на Запорожском фронте

Спустя пару дней затишья ВСУ перегруппировались и начали новое наступление в районе Работина на Запорожском фронте. Подразделения ВС России отбили вторую волну, противник откатился на исходные рубежи и активно подтягивает резерв, сообщает Военная хроника.

Сейчас на некоторых участках фиксируется активность польских танков PT-91 Twardy, что косвенно свидетельствует об отправке в атаку тактических резервов, это говорит о том, что ВСУ несут тяжелейшие потери и вынуждены поддерживать наступление силами, которые изначально готовили для прорыва.

Вместе с этим по резервам украинской армии под Ореховом и за ним российские военные активно работают высокоточным вооружением, применяя ФАБ-250/500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), термобарические реактивные снаряды 9М55С и высокоточные снаряды 9М542 к РСЗО «Смерч», а также самоходные пушки «Пион» калибра 203 мм.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска изменили тактику боевых действий на Запорожской линии фронта.