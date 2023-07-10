Минобороны: более 11 тысяч наёмников из 84 стран прибыли на Украину с начала спецоперации

В Министерстве обороны России заявили, что с начала российской специальной военной операции на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран.

«Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наёмников из 84 государств», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что большая часть иностранных наёмников прибыли на Украину с марта по апрель прошлого года.

По данным министерства, после первых потерь в живой силе динамика прибытия наёмников резко сократилась.

Ранее стало известно, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 275 военных и наёмников.