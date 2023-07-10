Боец с позывным Тишина рассказал о продолжении штурмов на Марьинском направлении

Переброска спецназа «Ахмат» на Бахмутское направление не означает, что штурмы на Марьинском направлении прекратятся, рассказал военкору RT Владу Андрице боец с позывным Тишина.

«Оборонительная линия у нас уже готова, люди готовы, сейчас будем наступать, своими силами будем наступать», — сказал военный.

Он отметил, что бои на этом направлении идут ежедневные и тяжёлые, ВСУ с большими потерями цепляются за частный сектор.

«Уже просто руины, разруха, никак не хотят уходить», — сказал Тишина.

По его словам, бои «вязкие», день и ночь идёт стрелковый и артиллерийский бой.

«Не прекращается вообще... В целом всё нормально, всё хорошо, пока двигаемся... Дожмём, дожмём по-любому, противник тоже устаёт и у него потери больше, чем у нас», — сказал боец.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова были переброшены на Бахмутское направление.