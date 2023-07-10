Кадыров заявил о переброске «Ахмата» во главе с Алаудиновым на Бахмутское направление
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Спецназ «Ахмат» под командованием Апти Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление», — говорится в сообщении.
По словам Кадырова, подобная рокировка говорит о доверии Генштаба, а также о высокой боеспособности подразделения.
Кроме того, глава Чечни опубликовал видео, на котором Алаудинов, как утверждается, возвращается из населённого пункта Клещеевка.
Ранее Кадыров показал уничтожение бойцами ВС России склада ВСУ в Харьковской области.
Также глава Чечни сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита ДРГ десантно-штурмовых войск Украины.