Кадыров заявил о переброске «Ахмата» во главе с Алаудиновым на Бахмутское направление

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова были переброшены на Бахмутское направление.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Спецназ «Ахмат» под командованием Апти Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, подобная рокировка говорит о доверии Генштаба, а также о высокой боеспособности подразделения.

Кроме того, глава Чечни опубликовал видео, на котором Алаудинов, как утверждается, возвращается из населённого пункта Клещеевка.

Ранее Кадыров показал уничтожение бойцами ВС России склада ВСУ в Харьковской области.

Также глава Чечни сообщил, что под Кременной в ЛНР разбита ДРГ десантно-штурмовых войск Украины.