Кадыров показал уничтожение бойцами ВС России склада ВСУ в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором зафиксировано, как российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и хранилище ГСМ в селе Одноробовка Харьковской области.

Кадыров в своём Telegram отметил, что не исключены потери среди личного состава противника.

По его словам, это результат работы подразделений начальников отделов МВД России по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России.

Глава Чечни добавил, что подразделения также держат под контролем приграничную зону, пресекая деятельность диверсионных групп.

Ранее российский боец с позывным Тодеуш рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой об обстановке в Соледаре.