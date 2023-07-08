Кадыров показал уничтожение бойцами ВС России склада ВСУ в Харьковской области
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Кадыров в своём Telegram отметил, что не исключены потери среди личного состава противника.
По его словам, это результат работы подразделений начальников отделов МВД России по Курчалоевскому и Шатойскому районам Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России.
Глава Чечни добавил, что подразделения также держат под контролем приграничную зону, пресекая деятельность диверсионных групп.
Ранее российский боец с позывным Тодеуш рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой об обстановке в Соледаре.