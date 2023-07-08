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Российский боец рассказал RT об обстановке в Соледаре

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Российский боец с позывным Тодеуш рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой об обстановке в Соледаре.

Он отметил, что до начала боевых действий в Донбассе он работал дальнобойщиком, бывал и в Соледаре. Сейчас он дослуживает третий контракт и планирует продолжать четвёртый.

По его словам, в настоящий момент тишина в городе — большая редкость, ВСУ каждый день бьют по городу.

«Они в основном артиллерией (по городу. — RT) бьют. Живой силой они не пытаются. Артиллерия и дальняя артиллерия, в основном 777 (гаубица М777. — RT) бьют», — отметил он, указав, что пока в городе тишина, так как, вероятно, российские бойцы подавили боевые точки ВСУ.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» подразделений тульских десантников на Соледаро-Артёмовском направлении.

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