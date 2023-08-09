«Уйти от ответственности за провал»: в США заявили о преждевременном подведении итогов наступления ВСУ

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли считает преждевременным подводить итоги попыток ВСУ провести контрнаступление на позиции РФ в зоне спецоперации. По его словам, действия ВСУ замедляются плотными минными полями и оборонительными рубежами ВС РФ. Ранее ряд западных экспертов и СМИ заявили о провале украинского контрнаступления. Военные политологи отмечают, что Милли, как главный военачальник США, хочет снять с себя ответственность за отсутствие успехов ВСУ, которых ожидали в Вашингтоне.

Подводить итоги наступления ВСУ на позиции российских войск пока преждевременно. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли в интервью газете The Washington Times.

«Это не конец. Думаю, говорить о победе или поражении так или иначе пока преждевременно. Это ещё не конец», — приводит газета слова Милли.

Главный военачальник США отметил, что продвижение ВСУ к позициям ВС РФ в зоне спецоперации затрудняется, потому что «они пробираются сквозь очень плотные минные заграждения, которые, очевидно, крайне опасны».

Ожидания и реальность

Напомним, что в Минобороны РФ ранее сообщали, что силы киевского режима ведут наступательные действия с 4 июня. По данным российского оборонного ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолётов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что украинские войска не добились успеха ни на одном направлении.

Уничтоженная техника ВСУ

РИА Новости

Несмотря на статистику потерь ВСУ и отсутствие крупных военных успехов украинских сил, глава Комитета начальников штабов ВС США Милли и ранее заявлял, что говорить о провале наступательной операции, широко анонсировавшейся западными политиками с начала 2023 года, ещё рано.

«Оно далеко не провальное. Думаю, ещё слишком рано делать такой вывод», — утверждал генерал Милли в середине июля.

Однако в западном экспертном сообществе всё чаще говорят, что ожидаемое контрнаступление терпит неудачу.

Так, американский политический журнал Responsible Statecraft в июле — на фоне слов Марка Милли о преждевременности заявлений о провале — опубликовал материал «Почему украинское контрнаступление терпит фиаско».

Статья Responsible Statecraft «Почему украинское контрнаступление терпит фиаско»

© Responsible Statecraft

«У Киева просто нет человеческих ресурсов и физической инфраструктуры для достижения своих целей», — пишет издание.

Журнал напомнил, что западные политики, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин, прогнозировали успех контрнаступления ВСУ, а некоторые даже заявляли, что оно закончится поражением России на поле боя.

Также по теме «Увеличить процент уничтожения»: российские специалисты исследовали трофейную военную технику НАТО Специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, полученных в качестве трофеев в ходе спецоперации. В холдинге...

«Однако боевая реальность развеяла эти утверждения и обнажила суровую правду: маловероятно, что Украине удастся военным путём вытеснить Россию со своих территорий, сколько бы человек она ни бросила в бой», — подчёркивает Responsible Statecraft.

Телеканал CNBC также в конце июля сообщил: аналитики военной разведки США и эксперты отмечают, что «окно возможностей» ВСУ для достижения значимого военного успеха стремительно закрывается.

Схожего мнения придерживаются и в британских СМИ. Так, газета The Telegraph ранее опубликовала материал под заголовком «Украинское контрнаступление терпит фиаско, и простых способов это изменить не существует».

Колонка The Telegraph «Украинское контрнаступление терпит фиаско, и простых способов изменить это не существует»

© The Telegraph

При этом автор материала Дэвид Кемп ранее регулярно публиковал статьи о том, что киевский режим вскоре нанесет такое разрушительное поражение ВС РФ, что оно якобы приведёт к «коллапсу российской власти».

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщил: среди американского политического класса ширится осознание того, что ВСУ вряд ли смогут добиться успеха, позволяющего изменить баланс сил в конфликте.

Один из источников подчеркнул, что ВС РФ организовали эшелонированную оборону с минными полями и траншеями, в то время как силы киевского режима за месяцы наступательных операций не смогли пересечь даже её первую линию.

Снять с себя ответственность

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли говорит о преждевременности подведения итогов контрнаступления ВСУ, чтобы снять с себя лично ответственность за его провал перед уходом на пенсию в сентябре, считает военный политолог Иван Коновалов.

«Заявление Милли направлено буквально на то, чтобы отодвинуть подведение итогов наступления и таким образом уйти от ответственности за его провал в качестве главного военачальника США. Осенью он покидает этот пост, и эти итоги пусть подводит кто-то другой», — отметил эксперт.

США требуют от украинских сил не сбавлять темп и постоянно атаковать оборонительные рубежи ВС РФ, несмотря на явное отсутствие результата, добавил эксперт.

Генерал Марк Милли

РИА Новости

© Anna Moneymaker

«В начале темп был относительно высокий. ВСУ быстро получили по зубам — темп снизился. Они ещё раз попытались повысить темп — опять получили, опять произошло снижение. Американцы требуют от них продолжения наступления — и больше ничего», — подчеркнул Иван Коновалов.

Военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT отметил, что генерал Милли избегает подведения однозначного итога последних наступательных операций ВСУ, так как это негативно скажется на имидже администрации Байдена.

«Вашингтон потратил десятки миллиардов долларов на этот проект. По итогу мы видим, что фактически военная помощь США и НАТО (и в целом 50 стран-доноров) методично уничтожается Россией. Наступление, о котором так много говорили, для которого обучали десятки тысяч украинских военнослужащих, мягко говоря, буксует. Оно превратилось в мясорубку для ВСУ практически на всех направлениях, особенно на Запорожском», — отметил собеседник RT.

Вашингтон не хочет объяснять налогоплательщикам и европейским союзникам, почему эти траты не обеспечили победу над РФ, добавил Александр Хроленко.

«Милли не может ответить на все эти вопросы, поэтому занимается демагогией, утверждая, что ещё не всё пропало», — пояснил эксперт.

При этом Милли, как военачальник, прекрасно понимает, как на деле складывается ситуация, добавил Александр Хроленко.

«Чтобы наступать, нужно трёхкратное, четырёхкратное превосходство в силах и средствах. И Милли знает, что этого превосходства нет. На что они надеются? Что Россия испугается старых танков Leopard или Abrams M1? Это просто смешно! ВСУ никуда не наступают — они топчутся на минных заграждениях России. Это для них очень плохо заканчивается. Они уничтожают живую силу на минных полях, но у них считается, что идёт наступление», — подчеркнул военный обозреватель.

Политическими кругами в США овладевает уныние, так как план по ослаблению России и нанесению ей поражения не сработал, а Марк Милли, говоря, что ещё не всё потеряно, просто пытается успокоить общественное мнение, считает Александр Хроленко.

«США не знают, что делать. Они рассчитывали, что, если инициировать боевые действия с Россией, а потом ввести жёсткие санкции, экономика России развалится, внутри страны начнутся протесты, армия окажется без поддержки тыла — и всё посыплется. И останется только поделить этот пирог. Чтобы это осуществить, надо выдать Украине всё, что накопили в арсеналах, поднапрячь союзников по НАТО, ещё страны подключить — и тогда Россия обязательно развалится. Но всё получилось наоборот. Для Байдена и его администрации это провал. Провал, масштаб которого может затмить даже выход из Афганистана», — пояснил эксперт.