Новые запросы: в США сообщили об интересе Украины к крылатым ракетам JASSM для «освобождения Крыма»

Украина хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могли бы помочь Киеву «освободить» Крымский полуостров, сообщает журнал Forbes. Ранее передать такие ракеты украинской стороне для поражения объектов на территории Крыма рекомендовали в корпорации RAND. Военные эксперты отмечают, что Киев уже получает от Запада различные крылатые ракеты, которые никак не повлияли на наступление ВСУ, а идеи о захвате Крыма не получится реализовать ни с каким западным оружием.

Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для использования с истребителями F-16 и нанесения ударов по Крыму, пишет Forbes.

«Ракета, которая могла бы принести наибольшую пользу, — JASSM от Lockheed Martin, двухтонная малозаметная крылатая ракета класса «воздух — поверхность» с радиусом действия 370 км, — всё ещё находится в списке пожеланий Киева», — отмечает издание.

Forbes сообщает, что уже полученные Киевом ракеты Storm Shadow или SCALP не используются на истребителях F-16, в отличие от JASSM.

«Сочетание F-16 и JASSM позволило бы ВВС Украины удвоить потенциал ударов по целям в глубине обороны. Увеличение арсенала крылатых ракет ВВС Украины могло бы помочь Киеву достичь одной из его главных целей — освобождения Крымского полуострова после девяти лет российской оккупации», — пишет журнал.

Ракетный арсенал

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — одна из первых крылатых ракет, созданных Lockheed Martin.

«Данная система вооружений, проверенная боевым опытом и эффективная при выполнении задач, предназначена для уничтожения особо важных, хорошо защищённых, как стационарных, так и мобильных целей со значительного безопасного расстояния, позволяя лётному составу находиться вне зоны поражения вражеских систем ПВО без ущерба для поражающей способности или дальности действия», — подчёркивают в Lockheed Martin.

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© Richard Baker / In Pictures

Базовая модификация ракеты оснащена проникающей боевой частью массой около 450 кг. Эта ракета может использоваться, в частности, бомбардировщиками B-1В, B-2 и B-52H, а также истребителями F-16 и F/A-18.

Стоит отметить, что в мае предоставить киевскому режиму ракеты JASSM уже призывал американский аналитический центр RAND.

«JASSM могли бы дать Украине возможность систематически поражать такие логистические узлы, как портовые сооружения, склады боеприпасов, мосты, а также объекты командования и управления глубоко на территории Крыма. Кроме того, JASSM могли бы заменить собой ракеты наземного базирования ATACMS (которые Украина безуспешно просила поставить)», — отмечалось в докладе аналитического центра.

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Напомним, что глава Минобороны Украины ещё летом 2022 года заявлял о намерении «вернуть» Крым с помощью американского оружия.

«Мы освободим все наши территории, совершенно все, включая Крым. Крым представляет для Украины стратегическую цель, потому что является украинской территорией. Но мы будем двигаться постепенно», — заявил тогда Резников в интервью телеканалу CNN.

На протяжении последних месяцев Киев неоднократно призывал США поставить Киеву американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, дальность полёта которых достигает 300 км. В конце июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден якобы обсуждает этот вопрос с Владимиром Зеленским. 16 августа в Белом доме сообщили, что решение по этому вопросу до сих пор принято не было.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал, что украинские войска будут использовать немецкие ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS только на территории своей страны.

«Taurus и ATACMS необходимы для украинских успехов, мы просим партнёров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться только внутри наших границ», — заявил Кулеба.

При этом Вашингтон, как и Киев, не считает полуостров Крым территорией РФ.

В то же время киевский режим уже получает различные крылатые ракеты от союзников США по НАТО. Так, Великобритания передаёт украинской стороне ракеты Storm Shadow, а Франция аналогичные им ракеты SCALP. Посол Украины в Париже Вадим Омельченко 22 августа заявил, что Киев уже получил от Парижа всю пробную партию SCALP, а их поставки продолжатся.

«Мало на что повлияет»

До сих пор администрация Байдена избегала передачи киевскому режиму ракетного вооружения средней и большой дальности непосредственно из США, напомнил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов. Кроме того, у Киева уже есть схожие по характеристикам ракеты, которые никак не приблизили «освобождение» Крыма, добавил аналитик.

«Всё зависит от позиции Белого дома. США передают Украине много боеприпасов, но с трудом одобряют поставки военной техники и ракет. Киеву передали HIMARS, но не дали к нему дальнобойных ракет, долгое время согласовывали поставки танков Abrams и передачу европейцами истребителей F-16. Даже если по ракетам JASSM будет принято положительное решение, это мало на что повлияет, в особенности для безопасности Крыма. Киев уже получил ракеты Storm Shadow и SCALP. Это что-то изменило? Нет», — рассказал эксперт.

Ракета JASSM на бомбардировщике B-2

© Lockheed Martin Corporation

Для запуска этих ракет требуются истребители F-16, которые киевский режим будет получать от европейских союзников США порционно, напомнил Коновалов. Эксперт отмечает, что на фоне отсутствия территориальных приобретений в ходе наступления ВСУ США могут одобрить передачу различных вооружений, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины, однако на возможности киевского режима это не повлияет.

«У всех стран Запада разные подходы к поставкам оружия. Повысить технологический потолок оснащения ВСУ не получится, так как высокотехнологичное вооружение передаётся Киеву штучно. Что изменил комплекс Patriot в своём небольшом количестве? А большее количество передать Запад не может, у него нет такой возможности. Они не хотят оголять свои ВС, а чтобы военная промышленность вышла на какие-то серьёзные показатели, понадобится несколько лет», — подчеркнул собеседник RT.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что такие ракеты киевскому режиму не передадут, пока до конца не будет решена проблема использования истребителей F-16.

«Нужно готовить персонал, обучая его английскому языку на уровне военной и авиационной лексики. Кроме того, недостаточно научиться поднимать самолёт в воздух и приземляться. Надо научиться вести бой в одиночку, в паре, в звене, в эскадрилье. Этому учатся два-три года. Я уже не говорю о том, что английский язык должна знать и команда, которая будет обслуживать этот самолёт на земле, а таких людей надо 30—40 человек на соединение. Также необходим специальный аэродром», — пояснил эксперт.

В свою очередь, на земле должна быть организована технико-эксплуатационная часть, где самолёт готовят к вылету и обслуживают после прилёта, добавил Виктор Литовкин.

«Должен быть завод по производству воздуха высокого давления, по очистке авиационного керосина. Без этого истребитель не летает. Должны быть ангары для самолётов, склады для ракет и многое другое. Где это строить на Украине, неизвестно», — отметил военный обозреватель.

До тех пор, пока не решены эти проблемы с самолётами F-16, передача ракет JASSM для использования с ними становится бессмысленной, считает Виктор Литовкин.

«Украина ещё не получила F-16 и не скоро их получит. Просить к ним новые ракеты — странно. Как F-16 не усилит возможности Киева, так же не усилят их и ракеты JASSM. А мечты о захвате Крыма им не получится реализовать ни с каким западным оружием», — заключил эксперт.