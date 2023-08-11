Кулеба попросил дать Киеву ATACMS и Taurus и пообещал использовать их «только на Украине»
- AP
Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).
Кроме того, он призвал западных партнёров как можно скорее передать Киеву вышеназванные ракеты для «успехов ВСУ».
«Taurus и ATACMS необходимы для украинских успехов, мы просим партнёров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться только внутри наших границ», — пишет Кулеба.
Ранее министр попросил американского госсекретаря Энтони Блинкена дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Также газета Bild сообщила, что правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus.