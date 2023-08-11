Bild: правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus
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«Касательно текущего положения дел по вопросу передачи Taurus Украине никаких изменений не произошло. Политическое решение о передаче не принято», — приводит ТАСС сообщение.
Высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что подготовка к принятию данного решения не ведётся.
Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.