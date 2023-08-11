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Bild: правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus

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Власти Германии пока не приняли решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.
Bild: правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus
  • AP

«Касательно текущего положения дел по вопросу передачи Taurus Украине никаких изменений не произошло. Политическое решение о передаче не принято», — приводит ТАСС сообщение.

Высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что подготовка к принятию данного решения не ведётся.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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