В партии канцлера ФРГ Шольца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

По его словам, контрнаступление ВСУ застопорилось, у украинских войск нет серьёзной авиационной поддержки.

«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus», — сказал Шварц в интервью Der Spiegel.

Он отметил, что данные ракеты могут помочь Украине преодолеть минные поля и захватить территории.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.