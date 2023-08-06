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В партии канцлера ФРГ Шольца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

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Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
В партии канцлера ФРГ Шольца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
  • Legion-Media

По его словам, контрнаступление ВСУ застопорилось, у украинских войск нет серьёзной авиационной поддержки.

«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus», — сказал Шварц в интервью Der Spiegel.

Он отметил, что данные ракеты могут помочь Украине преодолеть минные поля и захватить территории.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.

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