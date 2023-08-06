В партии канцлера ФРГ Шольца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
- Legion-Media
По его словам, контрнаступление ВСУ застопорилось, у украинских войск нет серьёзной авиационной поддержки.
«Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus», — сказал Шварц в интервью Der Spiegel.
Он отметил, что данные ракеты могут помочь Украине преодолеть минные поля и захватить территории.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.