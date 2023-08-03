Министр обороны ФРГ снова выступил против поставок крылатых ракет ВСУ

Поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.

Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус, пишет ТАСС.

Он добавил, что опасения Берлина по поводу отправки ракет такого образца очевидны.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», — сказал Писториус.

По словам министра, в будущем ФРГ всё-таки может одобрить поставки требуемого оружия Украине.

Ранее Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и 38 украинских дронов.