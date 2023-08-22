Forbes: Киев запросил у США ракеты JASSM, способные помочь в захвате Крыма
По его словам, объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны.
«Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: «освобождении» Крымского полуострова», — отметил Экс.
Ранее экс-глава Франции Николя Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.