Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма.

По его словам, объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны.

«Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: «освобождении» Крымского полуострова», — отметил Экс.

Ранее экс-глава Франции Николя Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.