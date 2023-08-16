Экс-глава Франции Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине

Большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна, считает бывший президент Франции Николя Саркози.

«Когда речь идёт о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и большая часть населения которой всегда чувствовала себя русской, я думаю, что любой возврат назад иллюзорен», — сказал он в интервью Le Figaro, выдержки из которого приводит TF1 Info.

Саркози отметил, что «референдум под наблюдением международного сообщества» мог бы утвердить настоящее положение вещей.

В мае глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.