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Экс-глава Франции Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине

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Большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна, считает бывший президент Франции Николя Саркози.
Экс-глава Франции Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине
  • Gettyimages.ru

«Когда речь идёт о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и большая часть населения которой всегда чувствовала себя русской, я думаю, что любой возврат назад иллюзорен», — сказал он в интервью Le Figaro, выдержки из которого приводит TF1 Info.

Саркози отметил, что «референдум под наблюдением международного сообщества» мог бы утвердить настоящее положение вещей.

В мае глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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