Французский политик Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
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Об этом она сказала в ходе выступления перед депутатами французского Национального собрания. Её слова приводит ТАСС.
Ле Пен отметила, что является сторонницей референдумов и полагает, что крымчане свободно выразили своё желание быть частью России.
Также она заявила, что ездила на полуостров и общалась с жителями. По её словам, она констатировала, что жители Крыма «гораздо больше чувствуют себя частью России».
В ноябре мэр латвийского Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что Крым является российским регионом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.