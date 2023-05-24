Французский политик Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России.

Об этом она сказала в ходе выступления перед депутатами французского Национального собрания. Её слова приводит ТАСС.

Ле Пен отметила, что является сторонницей референдумов и полагает, что крымчане свободно выразили своё желание быть частью России.

Также она заявила, что ездила на полуостров и общалась с жителями. По её словам, она констатировала, что жители Крыма «гораздо больше чувствуют себя частью России».

В ноябре мэр латвийского Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что Крым является российским регионом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.