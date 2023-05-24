Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Французский политик Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

Короткая ссылка
Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России.
Французский политик Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Об этом она сказала в ходе выступления перед депутатами французского Национального собрания. Её слова приводит ТАСС.

Ле Пен отметила, что является сторонницей референдумов и полагает, что крымчане свободно выразили своё желание быть частью России.

Также она заявила, что ездила на полуостров и общалась с жителями. По её словам, она констатировала, что жители Крыма «гораздо больше чувствуют себя частью России».

В ноябре мэр латвийского Даугавпилса Андрейс Элксниньш признал, что Крым является российским регионом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить