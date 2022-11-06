Мэр латвийского Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал, что Крым является российским регионом. Комментируя боевые действия на Украине, он отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором и возложил ответственность за украинский кризис на Киев, Москву и Вашингтон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир.

«Крым является частью Российской Федерации», — заявил чиновник, напомнив, что уже не раз обозначал свою позицию.

Ведущая во время интервью отметила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.

Элксниньш, в свою очередь, подчеркнул, что Крым был включен в состав Российской Федерации, а «вся Европа и весь мир» после этого продолжали сотрудничать с Россией.

По словам мэра Даугавпилса, происходящая на Украине специальная военная операция является «проигрышем дипломатии».

Ранее американский предприниматель Илон Маск привлёк внимание журналистов своими заявлениями об урегулировании ситуации вокруг Украины.

Так, ситуацию вокруг украинского кризиса, считает он, следует разрешить путём сохранения Крыма в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к Российской Федерации регионах нужно ещё раз провести референдумы под наблюдением ООН.

Также депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен отмечала, что считает Крым российским и не сожалеет о запрете посещать Украину.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.