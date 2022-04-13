Марин Ле Пен заявила, что признаёт результаты референдума в Крыму

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете посещать Украину.
Марин Ле Пен заявила, что признаёт результаты референдума в Крыму
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

Об этом она сказала в интервью BFM.

«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме», — сказала Ле Пен. Её слова приводит ТАСС. Так она ответила на вопрос о внесении Киевом её имени в список нежелательных лиц.

В 2017 году Ле Пен также заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на президентских выборах во Франции. По её словам, «принадлежность Крыма Украине была лишь административным вопросом советских времён, полуостров никогда не был украинским».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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