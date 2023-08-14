«Превзошли все натовские образцы»: в России открывается международный военно-технический форум «Армия-2023»

14 августа в России начинает работу девятый ежегодный международный военно-технический форум «Армия-2023». Свою продукцию на выставке представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов. В этом году на форуме будут широко представлены вооружение и военная техника, уже зарекомендовавшая себя в зоне спецоперации. Военные эксперты подчёркивают, что российское оружие продемонстрировало свою надёжность и эффективность и остаётся очень востребованным во всём мире.

14 августа в выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка открывается международный военно-технический форум «Армия-2023». Отечественные и зарубежные компании представят современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники. В этом году на экспозиции будут продемонстрированы наиболее эффективные средства вооружённой борьбы, а также технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции.

На форуме свою продукцию представят около 1,5 тыс. российских и иностранных участников, а посетители смогут увидеть более 28 тыс. экспонатов. Форум продлится до 20 августа.

Авиационный кластер

Одним из самых ожидаемых экспонатов на «Армии-2023» является истребитель МиГ-35, который представляет Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). В госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК, демонстрацию МиГ-35 назвали «главным событием этого года».

Истребитель МиГ-35

РИА Новости

© Максим Блинов

МиГ-35 — это новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Первые два прототипа истребителя, специально адаптированные по требованию Минобороны России одноместный МиГ-35С и двухместный МиГ-35УБ, были произведены в конце 2016 года. На форуме «Армия-2018» был подписан контракт на постройку первой партии из шести этих самолётов. Поставки истребителей в войска начались в 2019-м. В 2023 году Луховицкий авиазавод им. Воронина планирует завершить поставку всей партии.

Кроме того, ОАК на аэродроме «Кубинка» представит часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых самолётов, в том числе учебно-боевой Як-130.

В мультимедийной экспозиции ОАК будут представлены Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200.

Бронетанковая техника

Помимо самолётов, участники и посетители форума смогут увидеть большое количество модернизированной и новейшей российской техники. Так, «Уралвагонзавод» продемонстрирует вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая изготавливается на базе танков Т-72.

Образец универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) и Т-90

© Ростех

«На форуме «Армия-2023» будет представлен вариант боевой машины поддержки танков на базе танка Т-72, который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации Т-72 до боевой машины, обладающей новыми характеристиками и функциями практически на уровне БМПТ. Это актуально для всех стран, на вооружении которых стоят танки Т-72, а это более 50 государств», — заявили в концерне.

По словам представителей «Уралвагонзавода», БМПТ не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищённости. Стоит отметить, что в августе 2023 года танку Т-72 исполнилось 50 лет. На сегодняшний день это самый массовый основной боевой танк в мире.

Кроме того, в рамках демонстрации своих возможностей по модернизации техники «Уралвагонзавод» представит универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, созданную на базе танка Т-90.

Ракетное вооружение и ПВО

В 2023 году на форуме «Армия» впервые будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН.

Ранее в интервью «Красной звезде» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса «Ярс».

«Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН. В этом году ракетные войска завершат её переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК «Ярс» в Бологовском ракетном соединении», — сообщил Каракаев.

Экспозиция у КВЦ «Патриот»

РИА Новости

© Виталий Невар

Кроме того, широкой общественности впервые будет продемонстрирован разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты РКСН «Авангард», добавил командующий РВСН.

В свою очередь, «Рособоронэкспорт» продемонстрирует средства разведки, РЭБ и комплексы ПВО, которые используются в зоне спецоперации, в том числе для борьбы с БПЛА. Участники форума смогут увидеть ЗРК «Викинг», «Тор», «Панцирь», ПЗРК «Верба» и «Игла-С». Средства РЭБ будут представлены комплексами РБ-504П-Э, «Аргумент-2» и «Аргумент-3».

Это далеко не весь перечень вооружения и военной техники, которые будут демонстрироваться на «Армии-2023». Российские военные промышленники представят посетителям и участникам форума множество оружия, бронемашин и техники, БПЛА, средств ПВО и других военных материалов и приборов.

«На порядок лучше»

Главной особенностью форума «Армия-2023» станет то, что на нём будет представлена не только новая техника, но и вооружение, которое прямо сейчас успешно применяется российскими войсками в зоне спецоперации, сказал в беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов.

«На этом форуме будут продемонстрированы наиболее важные достижения в области военной промышленности — продукция, которая используется непосредственно на поле боя. Это танки, самоходные артиллерийские установки, РСЗО, авиация, ракеты. Все средства поражения, которые непосредственно воевали, прошли доработку, и те средства, которые разработаны на их основе. Такой форум интересен не просто гостям, но в первую очередь специалистам из дружественных нам стран, которые готовы, способны и заинтересованы приобретать наше оружие. В общем-то, мы выделяемся и системой ПВО, и авиацией, и бронетанковыми средствами, поэтому на сегодняшний день форум «Армия» должен привлечь большое количество гостей из других стран», — подчеркнул эксперт.

Юрий Кнутов выделил несколько образцов российского вооружения и техники, которые представляют особый интерес для специалистов.

«Хотелось бы посмотреть на самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ», которые неоднократно показывали на параде. Они прошли серьёзную модернизацию, применялись в зоне СВО, были доработаны и теперь должны поступать в войска. Кроме того, хотелось бы посмотреть и на танк Т-90М «Прорыв» после модернизации, которая также была связана с ведением боевых действий. Ну и системы противовоздушной обороны, которые показали себя наиболее эффективно: это и Бук-М3, и комплексы «Панцирь-С1», и «Тор-М2», и другие системы», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, интерес представляет и беспилотная авиация, которая активно используется в зоне спецоперации, отметил Юрий Кнутов.

По словам военного эксперта, российское оружие продолжает оставаться актуальным, доказывая свою надёжность в боевых условиях.

«Если объективно говорить, то наше оружие с точки зрения простоты, надёжности и эффективности оказалось на порядок лучше, чем натовское. Даже такие проверенные десятилетиями боевые средства ведения боя, как БМП-1, разработанная ещё для войны в Афганистане, в новых условиях, при новых тактических приёмах оказались очень эффективны во время конфликта на Украине. А современные системы, которые используются на сегодняшний день, превзошли все натовские образцы. Поэтому, на мой взгляд, интерес к форуму со стороны зарубежных партнёров будет колоссальный. Ну и, конечно, хотелось бы посмотреть на трофейную технику, которая также наверняка должна быть представлена на мероприятии», — подчеркнул собеседник RT.

Экспозиция у КВЦ «Патриот»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, главная задача форума «Армия-2023» заключается в демонстрации техники, которая должна скорейшим образом пойти в серийное производство и поставляться в Вооружённые силы России.

«Форум «Армия-2023» проходит на фоне специальной военной операции, поэтому решения по запуску в производство, модернизации и поставке в российские части той техники, которая будет показана на форуме, должны приниматься быстро. Традиционно это самая большая площадка демонстрации достижений оборонно-промышленного комплекса России. Ведущие концерны будут показывать свои разработки, но форум должен носить сугубо прикладной характер и работать на нашу победу в СВО», — отметил эксперт.

По мнению Игоря Коротченко, центральными экспонатами форума станут системы ПВО, эффективно зарекомендовавшие себя в боевых условиях.

«У нас есть самый эффективный комплекс ПВО малой дальности — это ЗРК «Тор» и его модификации. Это средство противовоздушной обороны последнего рубежа с гарантированной возможностью уничтожения любых атакующих целей, включая беспилотники. Принято решение о разработке новых малогабаритных зенитных управляемых ракет для него, которые будут оптимизированы именно для уничтожения беспилотников. Конечно, вся эта линейка продукции чрезвычайно важна, учитывая те риски и угрозы, которые несут украинские террористические удары с использованием беспилотников и крылатых ракет для нашей страны», — подчеркнул собеседник RT.

Однако, несмотря на интерес со стороны зарубежных заказчиков, основное количество оружия и техники должно сейчас поставляться в наши войска, особенно участвующие в спецоперации на Украине, полагает Коротченко.

«Сейчас речь идёт о поставках оружия прежде всего в зону СВО. Поставки на экспорт должны быть минимизированы до момента, пока промышленность не выйдет на объёмы, позволяющие полностью удовлетворить потребности Вооружённых сил России. Конечно, наше оружие востребовано, прежде всего востребовано в сегменте противовоздушной обороны. Поэтому у тех десятков иностранных делегаций, которые приедут, будут вызывать интерес прежде всего средства противовоздушной обороны, потому что сегодня это то, что определяет устойчивость и эффективность любого государства, любой экономики. Поэтому интерес иностранных покупателей к таким зенитным комплексам ПВО, как «Тор-М2» и «Бук-М3», будет первостепенным, я абсолютно убеждён», — заключил эксперт.