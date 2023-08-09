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Ракетные комплексы «Ярс» и «Аванград» впервые покажут на форуме «Армия-2023»

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Пусковая установка мобильного комплекса «Ярс» и разгонный блок комплекса «Аванград» впервые будут показаны на форуме «Армия-2023», сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса «Ярс», — приводит РИА Новости слова Каракаева в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что также впервые будет показан разгонный блок баллистической ракеты «Авангард».

По его словам, можно утверждать, что данные новинки станут центром притяжения статичной экспозиции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.

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