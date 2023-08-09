В 2023 году РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс «Ярс»
«В этом году Ракетные войска завершат её переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК «Ярс» в Бологовском ракетном соединении», — приводит РИА Новости слова Каракаева в интервью газете «Красная звезда».
Отмечается, что в РВСН каждый год увеличивается доля современных ракетных комплексов.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.