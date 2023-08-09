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В 2023 году РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс «Ярс»

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В нынешнем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат перевооружение на мобильный комплекс «Ярс», сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В этом году Ракетные войска завершат её переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК «Ярс» в Бологовском ракетном соединении», — приводит РИА Новости слова Каракаева в интервью газете «Красная звезда».

Отмечается, что в РВСН каждый год увеличивается доля современных ракетных комплексов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.

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