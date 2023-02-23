Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады
Об этом глава государства сказал в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», — констатировал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.
Путин добавил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.