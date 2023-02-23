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Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.

Об этом глава государства сказал в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», — констатировал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.

Путин добавил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.

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