Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.

Об этом глава государства сказал в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», — констатировал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.

Путин добавил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.