Оправдаться перед Западом: Киев назвал главные причины отставания от графика контрнаступления ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление киевского режима идёт медленнее, чем предполагалось, поскольку ВСУ «очень трудно» прорваться через минные поля ВС РФ. Наступательные действия Киева отстают от графика также из-за длинной линии фронта, «большого количества врагов», нехватки артиллерийских систем и боеприпасов, добавил Резников. Однако в Госдепе США считают, что Вашингтон дал киевским властям всё необходимое для контрнаступления, предоставив вместе с союзниками и партнёрами в Европе «и по всему миру» «колоссальные объёмы» военного оборудования. По мнению экспертов, контрнаступление ВСУ фактически провалилось, и теперь Киев ищет оправдание такому результату.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью телеканалу CNN, что контрнаступление Киева отстаёт от графика по ряду причин, в том числе из-за того, что украинским войскам сложно прорваться через минные поля ВС РФ. По его словам, ВСУ приходится вручную расчищать проход через заминированные территории. Резников пояснил, что речь идёт о наличии у российской стороны «серьёзных зон безопасности, оборудованных минами».

«Задействовать наших солдат, сапёров, специалистов по разминированию нам нужно очень плавно, и очень плавно подготавливать коридоры для реальных наступательных действий», — сказал Резников, добавив, что такая тактика якобы может сбить российских военных с толку относительно основного направления для наступления, которое выберет киевский режим.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников

AP

© Matthias Schrader

При этом глава украинского Минобороны подчеркнул, что он «не испытывает беспокойства», поскольку наступательные действия якобы идут согласно плану. По его словам, «ошибочно полагать, что каждое контрнаступление должно проходить быстро».

Помимо ситуации с заминированными территориями Резников назвал ещё ряд причин, по которым контрнаступление затягивается.

«Это вопрос противовоздушной обороны. Дело также в том, что у нас очень длинная линия фронта. И против нас задействовано большое количество врагов… Это война, а не какая-нибудь компьютерная игра», — заявил Резников.

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Кроме того, контрнаступление идёт медленнее, чем предполагалось, из-за нехватки боеприпасов и артиллерийских систем, добавил министр обороны Украины.

Однако в Госдепе США считают, что Вашингтон дал Киеву всё необходимое для контрнаступления, предоставив вместе с союзниками и партнёрами в Европе «и по всему миру» «колоссальные объёмы» военного оборудования. Об этом во время брифинга 24 июля заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, после чего сообщил, что США намерены в ближайшие дни объявить о новой военной помощи киевскому режиму.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело. Однако, по его словам, в данный момент оно ещё находится на ранней стадии.

«Западные кураторы явно разочарованы»

Стоит отметить, что об отсутствии результатов у украинских войск в ходе контрнаступления рассказал 21 июля президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов — во всяком случае, пока — нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, бронетехники, ракет, — ни направление тысяч иностранных наёмников и советников», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, в результате «самоубийственных атак» ВСУ понесли «громадные потери», исчисляющиеся десятками тысяч человек.

«И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и сёлам Украины, действующему режиму всё труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается», — констатировал президент России.

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Позднее, 23 июля, Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, потери личного состава ВСУ с начала попыток наступательных действий превысили 26 тыс. человек.

В тот же день газета Kyiv Post со ссылкой на украинских военнослужащих сообщила, что при попытке продвинуться на 1 км вооружённые силы Украины теряют до половины подразделения. По мнению одного из военных медиков ВСУ, продвижение «на дюймы» не стоит «всех человеческих ресурсов», которые они тратят.

В свою очередь, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил в интервью телеканалу «Соловьёв LIVE», что запала у ВСУ для контрнаступления хватит лишь до конца лета.

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это всё закончится», — считает Мордвичев.

«У ВСУ большие проблемы»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, контрнаступление ВСУ фактически провалилось, и теперь Киеву это надо чем-то оправдать, а Вашингтону «не упасть в грязь лицом».

«Это контрнаступление анонсировалось и рекламировалось как Украиной, так и США ещё с зимы, а сроки его начала переносились неоднократно. Изначально эти мероприятия планировались на весну, но начались только в начале июля. И с тех пор ВСУ уже понесли катастрофические потери, причём не только по линии личного состава, но и зарубежных наёмников, военной техники», — заявил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, по словам Подберёзкина, в ходе украинского контрнаступления были разрушены мифы о якобы крайне эффективных западных вооружениях.

«Они сейчас горят, как и другие машины ВСУ. Также развенчана легенда о якобы чудесной американской военной технике, которая на Западе превозносилась до небес», — отметил он.

В результате вооружённые силы Украины практически лишились всех своих резервов, констатировал Подберёзкин. По его словам, осталась только небольшая часть, которую можно бросить «на затыкание дыр и на управление той техникой, которая ещё есть у ВСУ».

«И если украинские военные продолжат действовать в том же духе, бросая свои батальоны и машины на окопы российской стороны, ВСУ окончательно просядут уже через три недели. Этому также будет способствовать нехватка боеприпасов у Киева. И Запад тут уже мало чем может помочь, поскольку практически всё вымел со своих складов, а наращивать производство не успевает», — уверен аналитик.

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Как сообщила ранее польская газета Rzeczpospolita, из-за провала контрнаступления ВСУ киевский режим может столкнуться с уменьшением финансовой и военной поддержки со стороны западных союзников, которые в ответ на инвестиции ожидают от Киева «быстрых решительных побед». Однако, как пишут представители СМИ, украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям Запада, у которого «ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами».

При этом Подберёзкин назвал абсолютно провальной тактику контрнаступления ВСУ, которая, по его словам, разрабатывалась в тесной координации с Пентагоном.

«Созданная стратегия оказалась совершенно непригодной для ведения боевых действий с ВС РФ, которые обладают крайне мощной системой противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечившей безопасность сухопутных сил. А вот у ВСУ с этим большие проблемы, что признают киевские власти, в том числе глава Минобороны Украины», — подчеркнул он.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT выступил со схожей позицией, отметив, что контрнаступлению ВСУ мешает в первую очередь созданная российскими войсками эшелонированная линия обороны на освобождённых территориях.

«Она построена по всем правилами фортификации, несколько линий обороны обеспечивают серьёзную защиту российских войск. В то же время большое количество минных полей, установленных ВС РФ, о которых говорит Резников, сдерживают продвижение личного состава противника и его техники. Этой же цели служат противотанковые рвы и блиндажи. Всё это создаёт большие проблемы ВСУ, которые не могут продвинуться вперёд», — констатировал аналитик.

Уничтоженная западная техника на Украине

© Минобороны РФ

К тому же, как сказал Кнутов, несмотря на беспрецедентные по масштабности поставки западного оружия на Украину, ВСУ пользуются этой техникой «безграмотно и ведут боевые действия непрофессионально».

«Это видно невооружённым взглядом даже на видеороликах, размещённых в сети. И Запад действительно этим разочарован, как и в целом ходом контрнаступления. В то же время ВС РФ демонстрируют слаженную работу и справляются с поставленными задачами, включая сдерживание противника и его изматывание. Думаю, ближе к осени на Западе всё больше политиков будут искать решение украинского конфликта за столом переговоров», — заключил эксперт.