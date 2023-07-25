Rzeczpospolita: Украина рискует лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления ВСУ

Киев может столкнуться с уменьшением финансовой и военной помощи со стороны западных союзников в случае провала контрнаступления.

Об этом говорится в статье польской газеты Rzeczpospolita.

По данным газеты, киевское руководство до начала наступления хорошо понимало, что Запад в ответ на инвестиции ожидает от ВСУ «быстрых решительных побед».

Однако, как говорится в статье, украинское контрнаступление сегодня не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров.

«Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — отметили в газете.

Ранее американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс заявил об изменении отношения на Западе к ВСУ на фоне их неудач.

Также, по мнению обозревателей Wall Street Journal, Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, и верил в находчивость ВСУ.