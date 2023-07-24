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Бизнесмен Сакс заявил об изменении отношения на Западе к ВСУ на фоне их неудач

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Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс заявил об изменении отношения на Западе к ВСУ на фоне их неудач.
Бизнесмен Сакс заявил об изменении отношения на Западе к ВСУ на фоне их неудач
  • Gettyimages.ru

Он опубликовал в Twitter ранние заголовки публикаций в газете The Telegraph, в которых сообщается о «провале» и «приближающемся коллапсе» России, а также показал статью под названием «Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет».

«Как это начиналось. Как это закончилось», — заключил Сакс.

Ранее американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft заявил, что Украина изменила тактику на поле боя, однако это ей всё равно не поможет.

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