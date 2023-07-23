Полковник ВС США в отставке Дэвис: новая тактика ВСУ против России потерпела неудачу
По его словам, ВСУ с «истощения противника» перешли на использование небольших групп пехоты с целью вклиниться в российские оборонительные позиции.
При этом Дэвис отметил, что в итоге такая тактика может привести к падению ключевых украинских городов.
Полковник пояснил, что география региона боевых действий характеризуется открытой равнинной местностью, а российские войска контролируют небо.
«Каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или миномётному обстрелу», — сказал Дэвис.
По его мнению, самым разумным решением Киева является начало переговоров.
Ранее в Politico заявили, что акцент Запада по вооружению Украины сместился от передачи техники к её ремонту.
Также сообщалось, что ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar.