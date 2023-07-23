WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, и верил в находчивость ВСУ

На Западе понимали, что у Украины недостаточно оружия для контрнаступления, и надеялись, что «мужество» украинцев компенсируют этот дефицит. Об этом пишет Wall Street Journal.

В материале отмечается, что на Западе знали, что у Украины нет достаточной подготовки и оружия, которые ему нужны, чтобы вытеснить ВС России.

«Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось», — пишет издание.

Ранее отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп в материале для Telegraph заявил, что ВС Украины во время контрнаступления остаётся только вести лобовые атаки на укреплённую оборону российской армии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совбеза России заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.

По его словам, результатов украинского контрнаступления нет.