WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, и верил в находчивость ВСУ
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В материале отмечается, что на Западе знали, что у Украины нет достаточной подготовки и оружия, которые ему нужны, чтобы вытеснить ВС России.
«Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не случилось», — пишет издание.
Ранее отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп в материале для Telegraph заявил, что ВС Украины во время контрнаступления остаётся только вести лобовые атаки на укреплённую оборону российской армии.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совбеза России заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.
По его словам, результатов украинского контрнаступления нет.