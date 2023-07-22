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Telegraph: Украине остаётся лишь вести лобовые атаки на укреплённую оборону России

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ВС Украины во время контрнаступления остаётся только вести лобовые атаки на укреплённую оборону российской армии, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
Telegraph: Украине остаётся лишь вести лобовые атаки на укреплённую оборону России
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в материале для Telegraph.

Он отметил, что в отличие от прошлогодних перегруппировок ВС России, которые, по его словам, были тактическим манёвром для обмена пространства на время, теперь российская армия, усиленная за счёт мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, не собирается никуда отступать.

«Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищённые позиции», — считает Кемп.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совбеза России заявил, что мобилизационный ресурс Украины истощается.

По его словам, результатов украинского контрнаступления нет.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинские войска понесли значительные потери в ходе контрнаступления, оно идёт тяжело.

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства бойцов ВСУ.

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