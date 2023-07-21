Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за бунта военных ВСУ
Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что безвозвратные потери украинских военных на Краснолиманском направлении растут.