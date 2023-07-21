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Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за бунта военных ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства бойцов ВСУ.

Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что безвозвратные потери украинских военных на Краснолиманском направлении растут.

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