Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства бойцов ВСУ.

Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что безвозвратные потери украинских военных на Краснолиманском направлении растут.