Чёрная дыра: в США сообщили о фактах хищения западного оружия на Украине

Часть западных вооружений, отправленных Украине, была похищена преступными организациями, сообщили СМИ со ссылкой на отчёт генерального инспектора Минобороны США. В документе, описывающем период с февраля по сентябрь 2022 года, утверждается, что оружие удалось вернуть. При этом авторы отчёта указали на ограниченные возможности Пентагона по контролю за переданным вооружением. Эксперты не исключают, что документ может свидетельствовать о меняющемся отношении американского истеблишмента к поставкам оружия киевскому режиму. При этом аналитики констатируют, что отсутствие строгого учёта выгодно как украинским властям, так и американскому ВПК.

Наёмники, преступные группировки и торговцы оружием в прошлом году похитили часть западных вооружений, переданных Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона. При этом утверждается, что преступные схемы удалось вскрыть, а оружие вернуть. В документе, озаглавленном «Подотчётность Министерства обороны США за предоставляемое Украине оборудование», от 6 октября 2022 года рассматривается период с февраля по сентябрь. За это время были неоднократно зафиксированы случаи кражи военной помощи и попыток её продажи.

Так, сообщается, что в июне была пресечена сделка с вооружением и боеприпасами, украденными с линии фронта на юге Украины. Тогда же был раскрыт преступный сговор лиц, выдававших себя за сотрудников гуманитарных организаций и похитивших бронежилеты на сумму $17 тыс.

Не обошлось и без «русского следа». В отчёте утверждается, что спецслужбам Украины удалось воспрепятствовать деятельности преступной группировки под руководством некоего «российского чиновника». Утверждается, что члены этой группировки по поддельным паспортам присоединились к добровольческому батальону и похитили оружие, в том числе гранатомёт и пулемёт, а также более тысячи патронов.

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В то же время авторы доклада указали на скромные возможности Пентагона по отслеживанию поступающего на Украину американского оборудования. В офисе генерального инспектора объяснили это трудностями, связанными с ограниченным присутствием США в стране.

«Отсутствие у представителей Министерства обороны возможности посещать территории, где использовалось или хранилось предоставленное Украине оборудование, существенно ограничило способность бюро по оборонному сотрудничеству (посольства США. — RT) в Киеве выполнять свою работу», — говорится в отчёте.

По этой причине инспекторам не удалось провести мониторинг военной техники, предоставленной Украине в 2022 финансовом году, следует из документа. Там также отмечается, что у киевских властей были запрошены отчёты о расходах, потерях и повреждениях вооружений, поступивших от Вашингтона. Однако не уточняется, смогла ли Украина их предоставить. В докладе лишь значится, что Киев «прилагал усилия для предотвращения незаконного распространения оборонного имущества, предоставляемого Соединёнными Штатами».

При этом от каких-либо рекомендаций после подведения итогов в отчёте генеральный инспектор воздержался, сообщил телеканал CNN.

«В конечном итоге в докладе не содержится никаких рекомендаций, лишь отмечается, что Министерство обороны «предпринимает некоторые попытки нивелировать невозможность проведения очного мониторинга», — констатировали журналисты.

Пентагон

AFP

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Массированная помощь

Несмотря на ограниченные возможности по контролю за передаваемым вооружением, США продолжают направлять Киеву новые пакеты помощи. Только в июле Вашингтон уже дважды объявлял о выделении Украине очередных партий оружия. В пакет на $800 млн, о котором Пентагон сообщил 7 июля, вошли боеприпасы для ПВО Patriot и РСЗО HIMARS, а также БМП Bradley, БТР Stryker, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, ракеты AIM-7 класса «воздух — воздух», противотанковые системы TOW, гаубицы, кассетные боеприпасы и прочее.

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19 июля власти США объявили о планах направить киевскому режиму военную помощь ещё на $1,3 млрд. Американская сторона пообещала передать Украине четыре зенитных ракетных комплекса NASAMS, боеприпасы и средства для разминирования, а также дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, высокоточные авиационные боеприпасы и другое оборудование. Кроме того, планируется поставить значительное количество автоцистерн, машин для буксировки техники и эвакуации оборудования, а также системы для обеспечения безопасности портов и средства связи.

Кроме того, как сообщил 20 июля CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, в ближайшие дни Вашингтон может объявить об очередном пакете помощи на $400 млн.

В общей сложности, как подсчитали в Пентагоне, с момента прихода Джо Байдена к власти Соединённые Штаты уже выделили Украине военную помощь более чем на $43,3 млрд.

Следует отметить, что масштабы и форма поддержки действующей администрации Киева регулярно подвергается критике со стороны американского истеблишмента. В частности, в феврале текущего года группа законодателей-республиканцев призвала Пентагон, Госдеп и Агентство по международному развитию (USAID) предоставить им документы, которые позволили бы проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.

«Обеспечение безопасности и гуманитарной помощи для целей ведения военных действий и восстановления сопряжено с неотъемлемыми рисками мошенничества, растрат и злоупотреблений. Соединённые Штаты должны выявить данные риски и разработать механизмы осуществления контроля для их устранения», — говорится в обращении политиков от 22 февраля.

Конгресс США

AFP

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В свою очередь, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в комментарии CNN заметила, что Вашингтону следует перестать ежемесячно тратить на Украину более $1 млрд и поддерживать её правительство.

В марте губернатор Флориды Рон Десантис, выдвинувший свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года, заявил телеканалу Fox News, что помощь Украине не отвечает интересам США. Он также отметил, что американские налогоплательщики имеют право знать, как Киев использует их средства.

Снабжение чёрных рынков

В России неоднократно критиковали политику Запада по накачиванию Украины оружием. Как заявил на апрельском совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели глава МО РФ Сергей Шойгу, поставляемые Киеву вооружения попадают на чёрный рынок и далее в руки террористов.

«Поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт... наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом», — констатировал он.

В аналогичном ключе на брифинге 3 мая высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. Она обратила внимание на наличие в интернете большого количества предложений о продаже украинской стороной западного оружия.

«Всё это, без сомнений, послужит мощным катализатором передела преступных сфер влияния, мафиозных войн, в которых примут участие новые объединения криминальных группировок», — предположила дипломат.

Захарова также отметила, что перепродажа вооружений на чёрном рынке не очень беспокоит коллективный Запад, так как основной бенефициар кризиса в лице США «стремится вопреки здравому смыслу получить очередную коммерческую выгоду».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Видимость деятельности

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с RT назвал попавший в СМИ отчёт генерального инспектора Пентагона своеобразным реверансом в сторону критиков военной помощи Украине. Он также предположил, что предание огласке махинаций украинской стороны с западным оружием может служить свидетельством меняющегося отношения американского истеблишмента к поставкам.

«Сам факт такого доклада свидетельствует о том, что постепенно общественное мнение в США и в других западных странах готовят к пересмотру нынешней политики поставок вооружений украинскому режиму. И один из предлогов для такого шага — попадание этого оружия на чёрный рынок», — заявил специалист.

Он также отметил, что бесконтрольные поставки оружия в первую очередь выгодны киевскому режиму, который ведёт учёт полученной помощи спустя рукава.

«Украинские власти получают от этих поставок огромные материальные выгоды. Невозможность вести учёт вооружений они списывают на военные действия. Однако вряд ли Запад во главе с США будет бесконечно терпеть такое отношение Киева», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров расценил отчёт генинспектора Пентагона как попытку продемонстрировать американской общественности, что нынешнее руководство США якобы пристально следит за своими тратами.

«Однако на деле ни Белый дом, ни Пентагон не могут точно утверждать, как именно используются американские вооружения на Украине и куда они идут, попадая на территорию этой страны. Однако там уже не могут отступить от выбранной линии по поддержке Киева и поэтому пытаются создать хотя бы видимость контроля», — пояснил он в разговоре с RT.

При этом эксперт не ожидает снижения темпов американской военной поддержки Украины до выборов 2024 года.

«Наравне с Киевом выгоду от поставок получает военно-промышленный комплекс США, который имеет сильное лобби в правительстве. И его участники не заинтересованы в строгих мерах контроля, так как иначе на закупку вооружений будет выделяться меньше средств», — отметил Винокуров.

Вместе с тем отсутствие строгого учёта вооружений, попадающих на Украину, несёт в себе риски как для её европейских соседей, так и для других стран.

«Это может привести к увеличению потока оружия и боеприпасов на чёрные рынки. Как следствие, эти вооружения будут использоваться террористическими группировками и антиправительственными силами по всему миру», — резюмировал аналитик.