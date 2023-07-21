CNN: часть переданного Украине западного вооружения была похищена торговцами оружия

В 2022 году часть вооружения, которое западные страны поставили Вооружённым силам Украины, была украдена торговцами оружия.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона.

Согласно документу, с февраля по сентябрь 2022 года преступники и торговцы оружием украли некоторое количество западного вооружения, однако позже «его вернули».

В отчёте, в частности, говорится, что группа злоумышленников выдала себя за гуманитарных работников, после чего украла бронежилеты на сумму $17 тыс.

Ранее журналист китайского издания South China Morning Post Мариам Шах заявила, что западное оружие с Украины переправляется на чёрные рынки, откуда расползается по всему миру, провоцируя гонку вооружений.