«Не выживут в гипотетическом столкновении»: эксперты — о последствиях поставок F-16 Украине

Украина получит возможность применять истребители F-16 в начале 2024 года, полагает министр обороны страны Алексей Резников. В Киеве рассчитывают, что обучение лётчиков и техперсонала стартует уже в конце лета и займёт около полугода. По словам экспертов, за это время Западу и режиму Зеленского предстоит решить массу проблем, связанных с инфраструктурой для эксплуатации американских самолётов. Кроме того, аналитики полагают, что страны НАТО ограничатся поставкой Киеву незначительного количества F-16, неспособных изменить ситуацию на поле боя.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что ВСУ якобы получат возможность применять многоцелевые истребители F-16 в начале следующего года.

По словам Резникова, обучение будет проходить в Нидерландах, Дании, Польше и Великобритании. Процесс подготовки займёт минимум полгода. Кроме того, Киеву потребуется адаптировать инфраструктуру под эксплуатацию американских самолётов, добавил Резников.

Режим Зеленского рассчитывает, что обучение лётчиков начнётся до конца лета. Как сообщил в середине июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, этим будут заниматься европейские страны.

Обязанность по обучению будет возложена на 11 государств: Данию, Нидерланды, Бельгию, Канаду, Люксембург, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Швецию и Великобританию. Сами Соединённые Штаты в подготовке лётчиков для F-16 участвовать не будут. От Вашингтона требуется лишь предоставить европейцам ряд формальных разрешений.

Между тем в Киеве неоднократно жаловались на бюрократическую волокиту с решениями Запада по обучению пилотов.

«Безусловно, мы продолжим оказывать давление с целью переноса дат на более ранний срок, но я думаю, что она (программа обучения. — RT) может начаться в августе», — сказал ранее президент Украины Зеленский.

В России крайне негативно восприняли подобные планы, допустив, что самолёты будут взлетать за пределами украинской территории. В таком случае, как заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин, ВС РФ будут рассматривать варианты поражения аэродромов, где базируются F-16.

F-16 на аэродроме

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© Abhishek Chinnappa

«Если они (F-16. — RT) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт», — подчеркнул Путин.

При этом российский президент добавил, что переданные киевскому режиму американские самолёты будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Впрочем, в Вашингтоне не питают надежд на то, что F-16 способны серьёзно изменить ситуацию для ВСУ.

«Дело в том, что русские по-прежнему обладают определённым потенциалом ПВО. Они обладают воздушным потенциалом. И то количество F-16, которое могло бы быть предоставлено, возможно, не лучшим образом отвечает нынешнему положению дел», — сказал на брифинге 13 июля директор по операциям объединённого штаба ВС США генерал Дуглас Симс.

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RT обсудил с экспертами надежды, которые возлагает киевский режим на F-16, и возможности, которые есть у России по противодействию американским самолётам.

— Режим Зеленского неоднократно, практически в ультимативной форме требовал от Запада поставить F-16. Какие задачи пытается решить Киев и насколько опасны американские самолёты в бою?

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— F-16 — это многофункциональный боевой самолёт, который может выполнять функции поражения воздушных целей и наносить удары по наземным объектам широким спектром боеприпасов.

Для нашего противника важно, что номинально F-16 способен решать задачу обеспечения превосходства в воздухе. То есть украинское командование планирует использовать F-16 для борьбы с боевой авиацией России. Наряду с этим американский самолёт непременно будет использоваться как носитель дальнобойных высокоточных ракет «воздух — поверхность» по типу Storm Shadow, которые ВСУ передаёт Великобритания.

Однако для достижения эффекта, на который рассчитывают в Киеве, потребуется без малого 200—300 самолётов. Это не только время на подготовку лётчиков и техперсонала, это огромные финансовые расходы, масса мероприятий по созданию инфраструктуры для непосредственной эксплуатации, а она вряд ли будет строиться в Польше или в других странах НАТО.

Немало будет зависеть и от модификации F-16, которую получит Украина. Я думаю, что первые самолёты будут подержанными и, возможно, не самыми современными.

На мой взгляд, США дали отмашку на поставку F-16 больше из политических соображений. Это жест помощи, который позволяет украинской пропаганде тиражировать тезис о том, что Зеленский умеет добиваться удовлетворения аппетитов Украины и что Запад, дескать, глубоко обеспокоен потерями, которые несут ВСУ из-за дефицита боевой авиации.

F-16 с боекомплектом

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© Omar Marques

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Киев жаловался, что отсутствие F-16 — одна из причин медленных темпов так называемого контрнаступления. Определённая логика в этом присутствует: оперативно-тактическая авиация чаще всего используется для ударов по тылам, поражая склады, объекты инфраструктуры, скопления живой силы и техники. Она помогает подрывать ресурсную базу обороняющихся. Киеву этого сейчас очень не хватает.

Вполне вероятно, что на Банковой уже планируют применять F-16 в следующем возможном контрнаступлении весной 2024 года. Тем более поставка первых самолётов должна произойти ближе к весне. Вместе с тем многие насущные вопросы по-прежнему не закрыты. Не определено количество F-16, непонятно и то, как будет выглядеть аэродромная инфраструктура. Ведь даже небольшое количество американских самолётов требует кардинальной перестройки аэродромов Украины: это и новая техника для обслуживания самолётов, и заводы по очистке авиационного керосина, ангары для хранения самолётов, склады с боеприпасами.

Нужна большая многопрофильная и дорогая инфраструктура. Её на Украине нет, и я не представляю, кто будет её строить, учитывая, что наша страна обязательно станет наносить удары, причём на стадии попыток что-либо возвести.

Да, есть вариант полётов из Румынии и Польши. Однако они чреваты последствиями, которые уже озвучил наш президент. К тому же у F-16 не такая большая дальность полёта, чтобы долетать оттуда до восточных областей. С точки зрения противника целесообразнее всего держать парк F-16 именно на территории Украины.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков:

— Эффективность F-16, как и любого западного оружия, сильно зависит от тактики использования. Украина должна следовать натовским доктринам, которые предполагают массированное применение авиации, что мы отчётливо наблюдали в 1999 году в Югославии. Также самолёты должны быть встроены в концепцию так называемых многосферных операций и в единый информационный контур. Самолёт не должен быть оторван от других сил и средств на поле боя.

Очевидно, что Украина далека от тех вещей, которые я перечислил. Более того, Запад явно продолжает тянуть с обеспечением Украины боевой авиацией, видимо, из-за опасений репутационных потерь. Американцы не хотят того, чтобы F-16 бестолково эксплуатировались или были уничтожены в бою, то есть повторили бы судьбу Leopard.

— Что необходимо сделать России, чтобы нивелировать угрозу от F-16?

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Я не вижу необходимости в каких-то специальных мероприятиях. Ситуация будет зависеть от того, как наши противники смогут решить вопросы эксплуатации, какую выберут тактику применения, насколько хорошо смогут подготовить кадры.

Сомневаюсь, что F-16 будут использоваться как истребители, потому что они точно не выживут в гипотетическом столкновении, например, с нашими Су-35, по крайней мере — без сверхдальних ракет «воздух — воздух».

F-16

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© Horacio Villalobos#Corbis

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Запад и Киев могут учесть опыт неудачного применения дорогостоящей техники. В связи с этим от украинских ВВС будут требовать бережного использования F-16. Скорее всего, они будут применяться эпизодически для ударов по земле и не будут входить в зону наших средств ПВО.

В виде F-16 у Киева появится новый носитель дальнего ракетного оружия, но их количество будет символическим. К тому же, как показывает практика, нормальная работа разведки, огневых комплексов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) всегда способны значительно уменьшить угрозу использования западных ракет.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков:

— F-16 — один из самых популярных самолётов в мире. Вместе с тем он далеко не самый современный даже в новейших вариантах и весьма заметный для радиолокационных станций. Слишком близко к фронту он вряд ли будет подлетать. Поэтому для противодействия F-16 достаточно налаженной работы нашей системы ПВО, которая, как показала СВО, быстро адаптируется к новым реалиям на поле боя.