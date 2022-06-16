«В Николаевской области»: МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов ВСУ по управлению беспилотниками

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в Николаевской области, а также более 200 националистов, станцию радиоэлектронной борьбы, шесть танков и другой бронетехники, сообщили в Минобороны РФ. При этом высокоточные ракеты поразили два пункта управления ВСУ, пусковую установку ОТРК «Точка-У» и боевую машину РСЗО «Ураган». Кроме того, мирные жители, покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке, рассказали, что там много иностранных наёмников. Также сообщается, что 16 июня Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги на поезде прибыли в Киев.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами, сбили самолёт Су-25, семь беспилотников, а также перехватили одну баллистическую ракету «Точка-У» и 21 снаряд системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенкова Харьковской области», — сказал Конашенков.

В результате ударов авиации уничтожены свыше 280 националистов, два склада боеприпасов, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей. Кроме того, ударами ракетных войск и артиллерии ликвидированы более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 специальных автомобилей.

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев

Утром 16 июня лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев, сообщила итальянская ежедневная газета La Repubblica.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги добрались до украинской столицы на поезде. На это им понадобилось 11 часов.

В апреле Киев посещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским «в знак солидарности».

Наёмники на «Азоте»

На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке находится много иностранных наёмников. Об этом сообщили мирные жители, которым удалось покинуть территорию предприятия, удерживаемого украинскими националистами.

«Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом — на английском и на других иностранных языках», — сказала Анна, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне Минобороны России предоставило гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово ЛНР для эвакуации мирного населения с территории комбината «Азот», но киевские власти её сорвали. Как отметили в оборонном ведомстве, украинская сторона продемонстрировала своё безразличное отношение к женщинам, детям и пожилым людям, которые находятся на комбинате.

Ежедневные потери ВСУ

В ходе боевых действий в Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1 тыс. украинских военных. Такие данные привёл глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия во время визита в Вашингтон, сообщает Axios.

По его словам, в среднем гибнут от 200 до 500 солдат ВСУ в день, а раненых ещё больше.

В то же время председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли подсчитал, что потери украинской армии составляют примерно 100 человек в сутки убитыми и до 300 ранеными.

При этом статистика военных потерь с начала июня неоднократно озвучивалась украинской стороной, но каждый раз с разными данными.

Так, Владимир Зеленский говорил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными. Аналогичным образом высказывался министр обороны Украины Алексей Резников. В свою очередь, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк указывал, что в день потери ВСУ составляют от 100 до 200 военных убитыми.

«США затягивают плохой период для Украины»

Между Россией и Соединёнными Штатами Америки не ведётся какого-либо диалога по Украине, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что российско-американские отношения «фактически находятся на нулевой точке».

«Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, попытки Вашингтона задушить Москву санкциями терпят крах, о чём говорят даже международные эксперты. При этом США, оказывая военную помощь Украине, лишь продлевают её беды.

«США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — констатировал он.

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На этом фоне американский постпред при НАТО Джулианн Смит указала, что запросы Киева на предоставление вооружений поступают на ежедневной основе. Ситуация привела к тому, что «некоторые страны отдали всё, что у них было», подчеркнула она.

«Мы получаем поток запросов... пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — цитирует её ТАСС.

США распространяют фальшивки о ВС России

Представители администрации Белого дома и ангажированные псевдоэксперты из неправительственных организаций распространяют фальшивки об использовании российскими ВС кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, сообщили в посольстве РФ в США.

«В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса», — говорится в комментарии.

При этом дипломаты указали, что полностью игнорируются бомбардировки украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения.

«Вооружённые силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, коллективный Запад открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи», — подчеркнули в дипмиссии.

Посольство РФ также назвало недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине.