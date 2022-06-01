Зеленский: ВСУ ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными
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По его словам, самая сложная ситуация — на востоке Украины.
«Ситуация очень сложная, мы теряем 60—100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax. Его слова приводит РИА Новости.
29 мая Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за прошедшие сутки украинские военные потеряли 32 человека личного состава.