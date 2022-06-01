Зеленский: ВСУ ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными.
Зеленский: ВСУ ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

По его словам, самая сложная ситуация — на востоке Украины.

«Ситуация очень сложная, мы теряем 60—100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax. Его слова приводит РИА Новости.

29 мая Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за прошедшие сутки украинские военные потеряли 32 человека личного состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить