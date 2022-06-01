Зеленский: ВСУ ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно теряют в боях 60—100 человек убитыми и 500 ранеными.

По его словам, самая сложная ситуация — на востоке Украины.

«Ситуация очень сложная, мы теряем 60—100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax. Его слова приводит РИА Новости.

29 мая Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за прошедшие сутки украинские военные потеряли 32 человека личного состава.