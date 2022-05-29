В ЛНР заявили о потере ВСУ 32 человек личного состава за сутки
- РИА Новости
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 32 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что ВСУ потеряли один танк, восемь БТР и шесть автомобилей.
Также сообщается, что семеро украинских военных сложили оружие.
Ранее стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком.