В ЛНР заявили о потере ВСУ 32 человек личного состава за сутки

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Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за прошедшие сутки украинские военные потеряли 32 человека личного состава.
В ЛНР заявили о потере ВСУ 32 человек личного состава за сутки
  • РИА Новости

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 32 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что ВСУ потеряли один танк, восемь БТР и шесть автомобилей.

Также сообщается, что семеро украинских военных сложили оружие.

Ранее стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком. 

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