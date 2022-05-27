Силы ЛНР контролируют мост между Северодонецком и Лисичанском

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Силы Луганской Народной Республики взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком. Это единственный путь прохода тяжёлой техники ВСУ, сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире «Россия 1».
Силы ЛНР контролируют мост между Северодонецком и Лисичанском
  • РИА Новости

«Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем... мост, где можно было проехать на большой тяжёлой технике военной», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Тактико-технические характеристики средств наблюдения и обнаружения на вооружении ЛНР покрывают всю территорию республики, подчеркнул Марочко.

25 мая Андрей Марочко сообщил, что силы Народной милиции ЛНР и России взяли Северодонецк в оперативное окружение.

Он также отметил, что Народная милиция перерезала пути сообщения, «по которым ВСУ могли выйти».

По данным советника министра внутренних дел республики Виталия Киселёва, группировка Вооружённых сил Украины у Лисичанска в ЛНР составляет до 6 тыс. человек, у Северодонецка — до 4 тыс.

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