МВД ЛНР: группировка ВСУ у Лисичанска и Северодонецка может составлять до 9 тысяч человек

Группировка Вооружённых сил Украины у Лисичанска в ЛНР составляет до 6 тыс. человек, у Северодонецка — до 4 тыс., сообщил советник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

«Предположительно по Северодонецку — от двух до трёх тысяч личного состава, в Лисичанске — от четырёх до шести тысяч личного состава», — сказал он, слова Киселёва приводит ТАСС.

Он уточнил, что украинские силовики находятся именно вокруг данных городов, например, в дачных посёлках или мелких населённых пунктах.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.