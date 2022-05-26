МВД ЛНР: группировка ВСУ у Лисичанска и Северодонецка может составлять до 9 тысяч человек
- РИА Новости
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«Предположительно по Северодонецку — от двух до трёх тысяч личного состава, в Лисичанске — от четырёх до шести тысяч личного состава», — сказал он, слова Киселёва приводит ТАСС.
Он уточнил, что украинские силовики находятся именно вокруг данных городов, например, в дачных посёлках или мелких населённых пунктах.
25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.