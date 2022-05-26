МВД ЛНР: группировка ВСУ у Лисичанска и Северодонецка может составлять до 9 тысяч человек

Короткая ссылка
Группировка Вооружённых сил Украины у Лисичанска в ЛНР составляет до 6 тыс. человек, у Северодонецка — до 4 тыс., сообщил советник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала.
МВД ЛНР: группировка ВСУ у Лисичанска и Северодонецка может составлять до 9 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Предположительно по Северодонецку — от двух до трёх тысяч личного состава, в Лисичанске — от четырёх до шести тысяч личного состава», — сказал он, слова Киселёва приводит ТАСС.

Он уточнил, что украинские силовики находятся именно вокруг данных городов, например, в дачных посёлках или мелких населённых пунктах.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить