Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР
- РИА Новости
«Там (в специальной военной операции. — RT) участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже в Северодонецк они почти зашли, и в Лисичанск зашли», — сообщил он в видеообращении в Telegram.
По словам Кадырова, украинская сторона несёт потери, у военнослужащих паника.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».