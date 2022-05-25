Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.

«Там (в специальной военной операции. — RT) участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже в Северодонецк они почти зашли, и в Лисичанск зашли», — сообщил он в видеообращении в Telegram.

По словам Кадырова, украинская сторона несёт потери, у военнослужащих паника.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».