Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.
Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР
  • РИА Новости

«Там (в специальной военной операции. — RT) участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже в Северодонецк они почти зашли, и в Лисичанск зашли», — сообщил он в видеообращении в Telegram.

По словам Кадырова, украинская сторона несёт потери, у военнослужащих паника.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить