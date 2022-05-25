Посол ЛНР в России заявил о «взломе» украинской обороны

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».
Посол ЛНР в России заявил о «взломе» украинской обороны
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост посла в Telegram.

«После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населённых пунктов союзными войсками некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась. Учитывая нацистский характер ведения войны боевиками, провокации против мирных неизбежны», — написал он.

Как подчеркнул Мирошник, украинская оборона сыплется.

«В Горском котёл уже закрылся. Идёт активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцева, Волчеяровки. Часть стратегической трассы Лисичанск — Артёмовск под полным огневым контролем союзных сил», — заявил посол.

Он отметил, что ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск для противника «практически невозможны».

Ранее Мирошник заявил, что при обстреле завода «Азот» в Северодонецке погибли четыре человека.

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