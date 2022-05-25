Посол ЛНР в России заявил о «взломе» украинской обороны
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост посла в Telegram.
«После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населённых пунктов союзными войсками некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась. Учитывая нацистский характер ведения войны боевиками, провокации против мирных неизбежны», — написал он.
Как подчеркнул Мирошник, украинская оборона сыплется.
«В Горском котёл уже закрылся. Идёт активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцева, Волчеяровки. Часть стратегической трассы Лисичанск — Артёмовск под полным огневым контролем союзных сил», — заявил посол.
Он отметил, что ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск для противника «практически невозможны».
Ранее Мирошник заявил, что при обстреле завода «Азот» в Северодонецке погибли четыре человека.