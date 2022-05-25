Посол ЛНР Мирошник: при обстреле завода «Азот» в Северодонецке погибли четыре человека

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В результате обстрела завода «Азот» в Северодонецке погибли четыре мирных жителя.

Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«По цеху на территории Северодонецкого «Азота» был выстрел со стороны Лисичанска от поворота Мельникова. По данным местных жителей, в результате — четверо мирных погибли», — написал он в Telegram

Ещё три человека были ранены, они находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли из тяжёлой артиллерии завод «Азот» в Северодонецке.

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