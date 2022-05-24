ВСУ открыли огонь по заводу «Азот», погибли несколько рабочих

Украинская армия открыла огонь по северодонецкому объединению «Азот» из тяжёлой артиллерии, есть жертвы.

«Украинские нацбаты открыли сегодня около 11:00 прицельный огонь по предприятию «Азот» в Северодонецке из тяжёлой артиллерии. В частности, заметны попадания по цеху контрольно-измерительных приборов», — заявил в комментарии Луганскинформцентру местный житель.

По словам собеседника агентства, по предварительной информации, несколько рабочих погибли, также есть раненые.

Ранее сообщалось, что подразделения украинских вооружённых сил заминировали ёмкости с химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске.

Кроме того, в подземных сооружениях завода украинские военные насильно удерживают сотрудников и местных жителей.