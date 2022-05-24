ВСУ открыли огонь по заводу «Азот», погибли несколько рабочих
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Украинские нацбаты открыли сегодня около 11:00 прицельный огонь по предприятию «Азот» в Северодонецке из тяжёлой артиллерии. В частности, заметны попадания по цеху контрольно-измерительных приборов», — заявил в комментарии Луганскинформцентру местный житель.
По словам собеседника агентства, по предварительной информации, несколько рабочих погибли, также есть раненые.
Ранее сообщалось, что подразделения украинских вооружённых сил заминировали ёмкости с химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске.
Кроме того, в подземных сооружениях завода украинские военные насильно удерживают сотрудников и местных жителей.