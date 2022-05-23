Минобороны: ВСУ заминировали ёмкости с химическими веществами на заводе в Лисичанске

Подразделения украинских вооружённых сил заминировали ёмкости с химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали ёмкости с химически опасными веществами», — заявил он в ходе брифинга.

Мизинцев добавил, что в подземных сооружениях завода украинские военные насильно удерживают сотрудников и местных жителей.

Также в Минобороны России сообщили, что украинские войска оборудовали огневые позиции в школах Одессы и разместили на прилегающей территории тяжёлую военную технику.