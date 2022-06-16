Песков: диалога между Россией и Украиной не ведётся

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что между Россией и Украиной не ведётся никаких диалогов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не идёт», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста о наличии диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Америка продлевает беды Украины и затягивает плохой для страны период поставками вооружения.

На вопросы журналистов Песков ответил в рамках интервью РИА Новости, где обсуждался саммит между Россией и США в Женеве 16 июня 2021 года. 

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