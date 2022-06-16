Песков: США продлевают беды Украины, вооружая её

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Америка продлевает беды Украины и затягивает плохой для страны период поставками вооружения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — цитирует Пескова агентство.

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен выделять дополнительные пакеты помощи Киеву на регулярной основе. С момента начала военной операции России США предоставили Украине военную помощь на сумму $5,6 млрд.

15 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен по телефону обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений Киеву.

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