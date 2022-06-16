Комитет Красного Креста выразил беспокойство в связи с интенсивностью боёв в ДНР и ЛНР

Глава региональной делегации международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за боевых действий на Донбассе.

«Возросла интенсивность боевых действий в Донбассе, и мы этим очень обеспокоены», — цитирует Асланова ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас ведутся обстрелы социальных объектов, при том, что, в соответствии с международными нормами, атаковать гражданские учреждения запрещено без острой необходимости.

В ночь с 15 на 16 июня в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о четырёх обстрелах. ВСУ обстреляли Гольмовский и Зайцево, а также два раза — Куйбышевский район Донецка.