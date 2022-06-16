Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ произвели два обстрела Куйбышевского района Донецка. Один зафиксирован в 17:20 (мск), другой — в 21:30 (мск).

По городу выпустили семь мин калибра 120 мм.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрелы велись с направления населённого пункта Пески.

13 июня сообщалось об обстреле роддома в Донецке украинскими военными. Акушер-гинеколог роддома больницы им. Вишневского рассказала корреспонденту RT Дженнифер Ковтун, как пациенты и персонал пережили удар по медучреждению.