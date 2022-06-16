Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка

Короткая ссылка
ВСУ произвели два обстрела Куйбышевского района Донецка. Один зафиксирован в 17:20 (мск), другой — в 21:30 (мск).

По городу выпустили семь мин калибра 120 мм.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрелы велись с направления населённого пункта Пески.

13 июня сообщалось об обстреле роддома в Донецке украинскими военными. Акушер-гинеколог роддома больницы им. Вишневского рассказала корреспонденту RT Дженнифер Ковтун, как пациенты и персонал пережили удар по медучреждению. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить