Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка
По городу выпустили семь мин калибра 120 мм.
Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
Обстрелы велись с направления населённого пункта Пески.
13 июня сообщалось об обстреле роддома в Донецке украинскими военными. Акушер-гинеколог роддома больницы им. Вишневского рассказала корреспонденту RT Дженнифер Ковтун, как пациенты и персонал пережили удар по медучреждению.