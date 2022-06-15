Врач рассказала об обстреле роддома в Донецке

Акушер-гинеколог роддома больницы им. Вишневского в Донецке рассказала корреспонденту RT Дженнифер Ковтун, как пациенты и персонал пережили удар по медучреждению со стороны украинских войск, произошедший 13 июня.

«Было несколько обстрелов за сутки... Я лично смотрела пациентку на кресле, которая планировала рожать. Мы с ней упали на пол. Мы всех оперативно спустили в подвал», — рассказала она.

По её словам, вечерний обстрел продолжался около трёх часов.

Акушер рассказала, что массированный обстрел прекратился около 22:00, но все пациентки оставались в подвале до утра.

Как отметила врач, в тот день родился ребёнок, с ним «было всё в порядке».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что 13 июня ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города.

В результате обстрелов погибли пять человек, ещё 33 мирных жителя получили ранения.

При обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома. Следственный комитет России сообщил, что проведёт расследование по этому факту.