Врач рассказала об обстреле роддома в Донецке

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Акушер-гинеколог роддома больницы им. Вишневского в Донецке рассказала корреспонденту RT Дженнифер Ковтун, как пациенты и персонал пережили удар по медучреждению со стороны украинских войск, произошедший 13 июня.

«Было несколько обстрелов за сутки... Я лично смотрела пациентку на кресле, которая планировала рожать. Мы с ней упали на пол. Мы всех оперативно спустили в подвал», — рассказала она.

По её словам, вечерний обстрел продолжался около трёх часов.

Акушер рассказала, что массированный обстрел прекратился около 22:00, но все пациентки оставались в подвале до утра.

Как отметила врач, в тот день родился ребёнок, с ним «было всё в порядке».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что 13 июня ВСУ шесть часов вели непрерывный обстрел города.

В результате обстрелов погибли пять человек, ещё 33 мирных жителя получили ранения.

При обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома. Следственный комитет России сообщил, что проведёт расследование по этому факту.

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