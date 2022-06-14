Число погибших в результате обстрела Донецка мирных жителей возросло до пяти, 33 человека получили ранения. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ещё одном погибшем гражданском лице — мужчине 1990 года рождения в Киевском районе Донецка по улице Экономической, 8/2», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее сообщалось о гибели четырёх мирных жителей в результате обстрелов Донецка.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».