Число погибших в результате обстрела Донецка мирных жителей возросло до пяти

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Число погибших в результате обстрела Донецка мирных жителей возросло до пяти, 33 человека получили ранения. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ещё одном погибшем гражданском лице — мужчине 1990 года рождения в Киевском районе Донецка по улице Экономической, 8/2», — говорится в сообщении представительства в Telegram. 

Ранее сообщалось о гибели четырёх мирных жителей в результате обстрелов Донецка.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».

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