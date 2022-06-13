Число погибших в результате обстрела Донецка мирных жителей возросло до четырёх, ещё 22 человека получили ранения.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецке погибли четыре человека, включая ребёнка, и ещё 22 мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели трёх мирных жителей в результате обстрелов Донецка.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».