Число погибших в результате обстрела Донецка мирных жителей возросло до четырёх
- РИА Новости
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Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецке погибли четыре человека, включая ребёнка, и ещё 22 мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели трёх мирных жителей в результате обстрелов Донецка.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».